25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında avukatlar, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Çorum Barosu Kadın Hukuk Komisyonu öncülüğünde Çorum Adliyesi önünde toplanan avukatlar, kadına yönelik şiddet olaylarına karşı basın açıklaması yaptı.

Komisyon Başkanı Avukat Goncagül Yurttaş Kartancı, şiddetin bahanesinin olamayacağını, kadın hakkının insan hakkı olduğunu söyledi.

‘İnsanlık tarihi boyunca her zaman zayıf olan, güçlü tarafından şiddete ve adaletsizliğe maruz kalmıştır.’ diyen Kartancı; “Bu kabul edilemez zihniyetin, şiddetin mağduru ne yazık ki en çok da kadınlar ve çocuklar olmuştur. Kadına yönelik şiddetin faili kimi zaman bir eş, kimi zaman bir aile, kimi zamanda iş arkadaşı olmaktadır. Bu şiddet sadece fiziksel olarak değil, psikolojik, ekonomik ve cinsel anlamda da son derece korkunç, telafisi imkansız sonuçlar doğurmakta, ağır yaralar açmaktadır. Şiddetle mücadelenin temel amacı, sağlıklı toplumla sağlıklı yarınlara ulaşmaktır. Şiddetin hakim olduğu bir toplum ne yazık ki çürümeye mahkumdur. Şiddet mağduru kadınların korunması, desteklenmesi gerekmektedir. Her gün kapalı kapıların ardında birçok kadın şiddet görmektedir. Ne yazık ki günümüzde şiddet öyle bir hale gelmiştir ki, şiddete maruz kalan kadınların sayısına ulaşmak mümkün bile değildir. Şiddetin bahanesi olamaz. Kadın hakkı insan hakkıdır. Biz adaletin savunucuları olarak hakkı gözetmek en önemli vazifemizdir. Şiddetle mücadelemiz sadece 25 Kasımla sınırlı değil, sürekli olmalıdır, olmak zorundadır. Çorum Barosu ve Kadın Hukuk Komisyonu olarak kadının hakkını korumaya devam edeceğimizi beyan ediyor ve bildiriyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesi ile kadına yönelik şiddetin son bulduğu, hak ve özgürlüklerin kullanılabildiği, cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya temenni ediyoruz.” ifadelerini kullandı

Basın açıklamasına Çorum Baro Başkanı Turan Kalıpcı da katıldı.