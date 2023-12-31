Ay-Ka Enerji Çorum’da 3 yıldır başarılı bir şekilde sürdürdüğü YEDAŞ saha operasyonları projesini 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle tamamladı. Ay-Ka Enerji YEDAŞ saha operasyonlarının sona ermesi nedeniyle personeline veda yemeği verdi.

Yemekte konuşan Ay-Ka Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yüksel, “3 yıl boyunca yürüttüğümüz saha operasyonları projesini tamamlamış olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bu süreçte, başta gece gündüz emek veren çalışma arkadaşlarımıza ve onların nezdinde ailelerine, YEDAŞ Çorum İl Müdürlüğü yöneticilerine, ekip uzmanlarına, YEDAŞ Genel Müdürlüğü ve tüm çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.