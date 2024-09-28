Ahlatcı Çorum FK ligin yedinci hafta maçında yarın Adanaspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Çorum FK ligde kendisi gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Adanaspor ile Adana 5 Ocak Stad’ında saat 19’da karşılaşacak.

Ligde ilk dört maçta üç beraberlik ve bir mağlubiyet alan Çorum FK beşinci hafta maçında Yeni Malatyaspor’u deplasmanda yenerek sezonun ilk üç puanını alan kırmızı siyahlı takım geçen hafta sonu ise sahasında Kocaelispor’a 2-0 mağlup olarak evindeki galibiyet hasretini üc maçı çakırmıştı.

Kocaelispor mağlubiyetinin ardından hafta boyunca teknik heyet takımı fiziksel ve taktiksel olarak Adanaspor maçına hazırlandı. Kırmızı Siyahlı takım ligde alt sıralardan uzaklaşmak adına yarın Adanaspor maçını mutlak kazanmak istiyor.

Çorum FK’da Kocaelispor maçında kırmızı kart gören ve bir maç ceza alan Avounou forma giyemeyecek. Kırmızı Siyahlı takımda tek düşünce kazanarak kötü gidişe son vermek.

Ev sahibi Adanaspor’da lige kötü başlayan bir takım.

Geçen hafta Ümraniyespor deplasmanında rakibine 5-2 mağlup olan Adanaspor’da Teknik Direktör değişikliğine gitti ve yedinci kez takımın başına Kemal Kılıç getirildi.

Adanaspor ile Ahlatcı Çorum FK takımları arasındaki maçı İstanbul bölgesinden İlker Yasin Avcı yönetecek.

Kafile bu sabah yola çıkıyor

Çorum FK Adanaspor maçı için bu sabah yola çıkıyor.

Dün akşam yaptığı antrenmanla Adanaspor hazırlıklarını tamamlayan Çorum FK’da Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından açıklanacak maç kadrosu sabah saat 07.30’da karayolu ile Esenboğa Havaalanına gidecek.

Kafile burdan 11.30 uçağı ile Adana’ya uçacak Çorum FK pazar akşamı maçın ardından ise karayolu ile Çorum’a dönecek.