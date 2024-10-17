Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası’na kayıtlı ayakkabıcı esnafı, bu yıl Konya’da ikincisi düzenlenen Master Shoes 2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarına katıldı.

Fuarda, Çorum Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık ve 29 kişilik ayakkabıcı esnafı yeni trend ve son moda ayakkabıları yakından görme fırsatı buldu.

Konya Ayakkabıcılar Odası ve Konya Ayakkabı Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen Nobel Master Shoes 2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı törenle ziyaretçilere açıldı.

Konya Ticaret Odası TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar, Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Kemal Özarpa, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, kentteki esnaf odalarının yönetici ve temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda yetkili ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

İlimizden 29 perakendeci ve ayakkabı tamircisi ile birlikte Nobel Master Shoes 2. Konya Ayakkabı ve Çanta Moda Fuarı’na katıldıklarını söyleyen Çorum Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Palabıyık, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karsbacak, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar ve Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Kemal Özarpa’nın Çorum esnafını karşılayarak yakından ilgilendiğini ve bu nedenle kendilerine teşekkür ettiklerini vurguladı.

Fuarın Çorum esnafının ufkunun genişlemesi ve kendini geliştirerek işlerini büyütmesi adına da büyük fayda sağladığını dile getiren Palabıyık, tüm sektör firmalarını tek elden gezerek iletişim kurmalarını da sağlayan fuara katkısı için Çorum Belediyesi’ne de verdiği destek için teşekkür etti.

Nobel Master Shoes Konya Ayakkabı & Çanta Moda Fuarı’na katılan Çorum ayakkabıcı esnafı kadın ayakkabısı, erkek ayakkabısı, saraciye, çocuk ayakkabısı, spor ayakkabısı ve terlikte yeni moda ile son trendleri yerinde görme imkanı buldu. Dikici ve Kunduracılar Odası üyesi esnaf fuarda ayrıca iş bağlantıları da kurdular. Çorum esnafı ayrıca fuar için gittiği Konya’da Mevlana başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri de gezdiler.

19 Ekim 2024 günü sona erecek olan fuarı bu yıl da binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.