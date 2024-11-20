Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan 2. Amatör Küme’de bu hafta sonu oynanacak erteleme maçları için uyarıda bulundu.

Ayan erteleme maçlarında o tarihte önce lisansı çıkan futbolcuların oynayabileceğini belirterek takımları mağdur olmamak için bu konuda uyardı.

Ayan pazar günü oynanacak maçları erteleme maçı olduğunu bu nedenle 23 Ekim 2024 tarihinden önce kulübe tescil ve vize edilen ve cezası bulunmayan sporcuların oynayabileceğini belirterek bu konuda kulüplerin dikkatli olmalarını aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklarını söyledi.

İl Temsilcisi Ayan diğer konunun ise ligde ikinci devrede 10. hafta maçlarının 11 Aralık çarşamba günü oynanacağını belirterek ‘İlk yarıda hafta içi maçını devre arasına alabildik. Ancak bu maçları erteleme imkanı yoktur. Kulüplerimiz bir ay gibi usun süre içerisinde çalışan ve öğrenci sporcuları için izin veya rapor işlerini şimiden düşünsünler. Bugünden itibaren zorunlu haller dışında buda olumsuz hava şartları erteleme yapılmayacaktır. Bu hafta maçları ertelenirse bile hafta içi oynanacaktır. Bu maçların bitiminden hemen sonra 12 Ocak’ta 1. Amatör Küme müsabakaları başlayacağı için kulüplerin mağdur olmamaları için şimdiden gerekli önlemlerini almalarını istiyoruz’ dedi.