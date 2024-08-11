Aybike Turizm Seyahat Acentesi, ikinci umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurladı.
Akşemseddin gerçekleşen uğurlama programına Aybike Turizm yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, söylenen ilahiler ve okunan dualarla umreciler kutsal topraklara uğurlandılar.
Firma yetkilileri, Çorumlu umrecilerin Esenboğa Havalimanı’ndan Cidde’ye uçacaklarını, dönüşte ise Medine’den Ankara’ya geleceklerini ifade ederek, 26 Ağustos tarihinde Çorum’a geleceklerini aktardılar.
Editör: Murat Karasu