Çorum'da 4 ay önce geçirdiği trafik kazası sonucu hastanede yaşam mücadelesi veren 81 yaşındaki yaşlı adam dün hayata gözlerini yumdu.
Edinilen bilgilere göre, Cemilbey Caddesi'nde tırın çarptığı Elvan A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren yaşlı adam doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Merhumun cenazesi bugün Akşemseddin Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verildi.
Editör: Fatih Battar