Onur Tavukçuluk ve Yem firması sahiplerinden Osman Öz’ün annesi, Ayhan Yürüyen’in kayınvalidesi Ayşe Nurten Öz (90) tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Çorum’un tanınmış marangoz esnafından, merhum İbrahim Öz’ün eşi, Osman Öz ile Gülten Yürüyen’in anneleri, Ayhan Yürüyen’in kayınvalidesi Ayşe Nurten Öz’ün cenazesi, bugün saat 15.30’da Özel Hastane’den alınarak Akşemseddin Camii’ne getirilecek, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Fatih Akbaş