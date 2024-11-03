Batman'da baba dehşeti yaşandı. Psikiyatri hastası olduğu öğrenilen bir genç, babası tarafından bıçaklandı. Baba polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı...

İddialara göre, psikiyatri hastası olan 25 yaşındaki V.Ö. henüz bilinmeyen nedenle babası 57 yaşındaki U.Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında baba​ U.Ö., bıçakla oğlu V.Ö.'yü ayağından yaraladı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ayağından yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak tedavi edilmek üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

U.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.