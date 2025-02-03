Çorum FK’nın Bandırmaspor maçında faklı kazandığı anlarda objektiflere takılan bu görüntü çok anlamlı.

Bu görüntü baba ile oğulun gol sevinci gibi. Kırmızı Siyahlı takımın yedek kulübesinde bulunan en küçük milli futbolcusu Hasan Ege Akdoğan ile Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın gol sevinçleri görülmeye değerdi.

Milli futbolcu golün sevinci ile hocasının üzerine böyle sıçradı.

Serkan hocada onu bir baba şefkati ile sarıldı. Bu sevincin ardından Hasan Ege arkadaşları ile bu golün sevincini yaşamak saha içine koştu.