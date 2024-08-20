Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kızını iple boğan baba baba intihar etti. Baba ve kızı, akrabaları tarafından evde ölü olarak bulundu.

Olay, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 219 sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan Ömür Ö. ve kızı A.Ö.'den haber alamayan yakınları eve geldiklerinde baba ve kızın ölü olduğunu fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ömür Ö.'nün 10 yaşındaki kızı A.Ö.'yü iple boğarak öldürdükten intihar ettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra, hayatını kaybeden baba ve kızının cenazelerini İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri büyük bir şok yaşadı.

İKİ MEKTUP BULUNDU

Olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyelerine sağlık ekipleri müdahale etti. Baba Ömür Ö.'nün yazdığı belirlenen iki adet mektup bulunurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.