27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasının başlangıç töreninde olduğu gibi ödül töreninde duygusal anlar yaşandı. Bu turnuvada forma giyen ve geçtiğimiz yıl vefat eden Yakup Burak Koşar’ın ısmı verilen bu yılki turnuvanın ödül töreninde Baba İhsan Koşar turnuva tertip komitesine teşekkür etti.

Turnuvanın açılış töreninde anne Koşar oğlunun isminin verilmesi nedeni ile duygulu bir teşekkür etmişti. Ödül töreninde ise Baba İhsan Koşar oğlunun ismini böyle bir turnuva düzenlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek tertip komitesi üyelerine teşekkür etti. Baba İhsan Koşar törende turnuvanın en centilmen takımı seçilen Düvencispor’a ödülünü verdi.