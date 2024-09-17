Osmancık Belediyesi Yağlı Güreşlerinde baba oğul çifte birincilik kazandılar.

Çorum Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden yetişen ve milli takımlar düzeyinde mücadele eden halen hem öğretmenlik hemde güreşe devam eden Ömer Faruk Kalender kendisi gibi oğlu EnesYasin Kalender Osmancık güreşlerinde çifte birincilik kazandılar.

Minik 2 boyda 50 güreşçinin arasından sıyrılarak finalde Samsun’dan rakibi Ali Enes Özdin’i yenerek birincilik ödülünün sahibi oldu.

Başaltı kategorisinde mücadele eden baba Ömer Faruk Kalender ise 34 rakibini geridre bırakarak yükseldiği final maçında Ankara ASKİ’den Mehmet Kırat’ı yenerek birincilik ödülünü aldı.