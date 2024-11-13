Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer saha içinde maçın heyecanını ve sorumluluğunu yaşarken hemen arkasında onunla birlikte oğlu Eren Haşim’de babasının bu heyecanına ortak oluyor.

Hüseyin Eğer’in oğlu Eren Haşim aynı zamanda Mimar Sinanspor alt yapısında forma giyiyor. Maçlarda saha kenarında top toplayıcı olarak babasını gölgesi gibi takip ediyor.

Son oynanan Bartınspor maçında hemen babasının arkasında görev yapan Eren Haşim hem maçı babası ile birlikte yaşadı hemde maç sonunda takımın sevincine ortak oldu.