Anadolu Yıldızlar Liginde bir güzel haberde Badminton’dan geldi. Badminton kız ve erkek takımları finallerde mücadele etmeye hak kazandılar.

Erzurum’da 15-17 Ağustos tarihlerinde yapılan Analig yarı final grup maçlarında 12 takım üç grupta mücadele etti. Antrenörler Bayram Ayrdın, Merve Nur Yetişken ve Nazmiye Bilge Demirel yönetimindeki Çorum kız takımı Aysu Tuana Zor, Elif Naz Uzun, Selen Çınar, Rüveyda Uzun ve Beren Korucu’dan oluşan kadrosu ile mücadele ettiği yarı final grubunda ilk maçta Trabzon’u ikinci maçta Van’ı 5-0 yenerek final grubuna yükselmeyi garantiledi. Son maçında ise Batman’a 3-2 yenilerek grup ikincisi olarak final biletini aldı.

Ahmet Said, Selim Turpoğu, Sefa Mucur, Eymen Çınar ve Kaan Karadeniz’den oluşan erkek takımıda Erzurum ve Gümüşhane önünde zorlanmadan 5-0 galip gelerek finalleri garantiledi. Grup birinciliği maçında onlar da Batman’a 3-2 yenilerek gruptan ikinci olarak final biletini aldılar. Badminton da kız ve erkek takımları 27-31 Ağustos tarihleri arasında Rize’de yapılacak Türkiye finallerinde mücadele edecekler. Antrenör Bayram Aydın yaş olarak küçük olmalarına rağmen güçlü rakipleri önündeki performansları ile finallere yükselmeyi başaran kız ve erkek takımlarını tebrik etti.