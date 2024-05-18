Avruna ve Dünya Şampiyonasına hazırlanan Badminton milli takımı Bulgaristan’da yapılan uluslararası turnuvada milli forma ile mücadele eden Mehmet Can Töremiş bir altın bir gümüş Beren Aşkar ise bronz madalyanın sahibi oldu.

13-16 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde yapılan FZ FORZA Bulgaria U19 International 2024 Badminton turnuvasında milli takımda mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi’nin milli sporcuları Mehmet Can Töremiş tek erkeklerde gümüş çift erkeklerde ise altın madalya kazanarak şampiyonayı iki madalya ile tamamladı.

Tek erkeklerde finalde Hintli rakibi ile girdiği zorlu mücadeleyi kaybeden Mehmet Can Töremiş ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Töremiş çift erkeklerde ise milli takımdan partneri Buğra Aktaş ile tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Çift Kadınlarda mücadele eden Beren Aşkar ise çift kadınlarda milli takımdan Sudenaz Acu ile birlikte mücadele etti ve üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kulüp Başkanı ve Federasyon Teknik Kurul üyesi Barış Boyar turnuvada kürsüye ambargo koyan milli takımda görev yapan sporcuları, antrenörleri ve idarecileri tebrik ederek başarılı çalışmaları nedeni ile Federasyon yönetimi tebrik etti.

Osmancık gibi küçük bir ilçede yapılan çalışmalar ile kazanılan bu başarılarda sporcuların üzerinde büyüm emekleri olan milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a şansı ve tüm ekibi adına teşekkür etti.

Boyar bir teşekkürde sporcuların bu zorlu maratonunda okuldaki süreçlerine ellerinden gelen her türlü edesteği sağlayan öğretmen arkadaşlarına ve okul idarecilerine ederken ‘Hiç bir katkısı olmadığı halde kendince teşekkür bekleyenleri, resim çerçevesine girmeye çalışanlara hatta yüz bulamayınca mobing uygulamaya çalışan zihniyeti kınıyor, ‘Beni başkalarıyla karıştırmayın diyor teşekkür etmiyorum’ dedi.