Badminton hafta sonu İstanbul’da yapılan Süper Lig ve Gelişim Ligi maçlarında mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı gelişimde yoluna namağlup devam ederek şampiyonluk yolunda avantajını korurken Süper Ligde bu etapta üç maçını da kazanarak ligde kalmayı garantiledi.

İstanbul Başakşehir Spor Salonu’nda 26-28 Temmuz tarihlerinde oynanan Gelişim Ligi 3. etap müsabakalarında Osmancık Barış Boyar Badmintan Akademi, Yakup Talha Şerbetçi, Haşim Kağan Töremiş, Furkan Alnıdelik, Kutay Gökgöz, Kıvanç Gökgöz, Yağmur Elmas Köle, Yağmur Kocak, Işıl Banu, Uluhan ve Mirat Turgut’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Bu etapta üç maç yapan Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı Samsun Bafra Badminton İhtisasspor ve Ankara Yeşilayspor takımlarını 7-0, MKE Ankaragücü Gençlikspor’u ise 5-2 yenerek ligdeki onuncu maçınıda namağlup geçti ve son etapa dört takım namağlup girdi. Bursa Gürsu 1956 Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Osmancık Barış Boyar Badminton ve İstanbul Gaziosmanpaya Belediyespor takımları son etaba on maçlarınıda kazanarak namağlup gidiyor.

Süper Ligde ise Mehmet Can Töremiş, Murathan Eken, Muhammet Mahmut Sert, Eyüp Koçak, , Hüseyin Utku Özdemir, Ceren Özdemir, Beren Aşkar, Behiye Bodur’dan oluşan kadrosu ile mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı Samsun Akademispor ve Ankara Gençlik Merkezispor’u 6-1 yenerken, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyespor kulübünü ise nefen kesen bir maç sonunda 4-3 yenerek üçte üç yaptı ve dokuz maçta topladığı sekiz puanla altıncı sıraya kadar yükseldi ve ligde düşme hattından kurtuldu.

Badminton Süper Lig ve Gelişim liglerinde son etap maçları 3-4 Ağustos tarihlerinde Erzincan’da yapılacak. Badminton Akademi son haftada Gelişim Liginde Ankara Egospor ve Erzincan Türk Telekom takımları ile mücadee edecek.

Gelişim Liginde ise temsilcimiz şampiyonluk mücadelesi verdiği iki takım Bursa Gürsu 1956 belediyespor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile son maçında ise Kayseri Talasgücü Belediyespor maçı ile ligi tamamlayacak.