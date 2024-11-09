Badminton Süper Liginde yedinci etap müsabakaları hafta sonunda Osmancık İlçe Spor Salonu’nda yapılacak.

Ligde Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımıda üst sıralarda yer bulmak için mücade edecek.

12 takımın mücadele ettiği Badminton Sper Liginde 26-28 Nisan’da başlayan heyecanda yedinci etap maçları hafta sonunda Osmancık Spor Salonunda yapılacak.

Yedinci etap maçları öncesinde ligde Erzincan İl Özel idarespor 17 maçta tüm rakiplerini yenerek 34 puanla lider durumda bulunurken İstanbul Büyükşehir Belediyespor 32 puanla ikinci Erzincan Türk Telekom takımı 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Samsun Büyükşehir takımı 26 puanla dördüncü Bursa Osmangazi 16 puanla beşinci Mersin Gençlik Hizmetlerispor 14 puarla altıncı Ankara Egospor 12 puanla yedinci Osmancık Barış Boyar Badmintan Akademi aynı puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Ankara Gençlik Merkezmeri 10 puanla dokusuncu Samsun Akademispor 8 puanla onuncu Eskişehir DSi Bentspor 6 puanla11. sırada bulunurken İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyespor ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

Osmancık Barış Boyar Akademi antrenörleri Barış Boyar ve Eren Murat Güngör gözetiminde Mehmetcan Töremiş, Muhammet Mahmut Sert, Eyüp Koçak, Hüseyin Utku Özdemir, Gökhan Alnıdelik, Ceren Özdemir, Barın Aşkar ve Behiye Dokur’dan oluşan kadrosu ile mücadele edecek.

Bugün başlayacak ve yarın sona erecek olan Süper Lig yedinci hafta maçlarında takımlar ikişer maç yapacak.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı Ankara Egospor ve Erzincan Türk Telekomspor takımları ile karşılaşacak.

Ligde son etap maçları 5-10 Kasım tarihleri arasında Ankara’da yapılacak ve lig sıralaması belli olacak.