Badminton’da Gelişim ve Süper Liginde Erzincan etabı tamamlandı. Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı Süper Ligde altıncı Gelişim Liginde ise beşinci sırada son etaba çıkacak.

9-10 Ağustos tarihlerinde Erzincan’da yapılan Süper Lig dördüncü etap maçlarında Osmancık Barış Boyar Badminkton Akademi takımı Mehmetcan Töremiş, Murathan Eken, Muhammed Mahmut Sert, Eyüp Koçak, Hüseyin Utku Özdemir, Ceren Özdemir, Beren Aşkar ve Behiye Bodur’lu kadrosu ile mücadele ettiği Erzincan grubunda ilk maçında Ankara Egospor’u 4-3 yenerken ikinci maçında ise Erzincan Türk Telekom takımına 6-1 yenildi.

Süper Ligde 30 Ağustos ile 1 Ekim tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi son etapta ilk gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Eskişehir DSİ Bentspor ikinci gon ise Samsun Büyükşehir Belediyespor ile üç zorlu maça çıkacak. Bu maçlar sonunda lig sıralaması belli olacak. Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi son etap maçları öncesinde ligde kalmayı garantiledi hedef ligi beşinci olarak bitirmek.

Gelişim Liginde ise Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi takımı Yakup Talha Şerbetçi, Haşim Kağan Töremiş, Furkan Alnıdelik, Kutay Gökgöz, Kıvanç Gökgöz, Yağmur Elmas Köle, Yağmur Koçak, Işıl Banu Uuhan ve Mira Turgut’tan oluşan kadrosi ile Erzincan’da üç maç yaptı. İlk maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Bursu Gürsu Belediyespor’a 6-1 yenilen temsilcimiz Kayseri Türk Telekom takımını ise 5-2 kazandı.

Ankara’da yapılacak son etap maçları öncesinde İstanbul Büyükşehir 18 puanla lider durumda bulunurken Bursa Gürsü 1956 Belediyespor 16 puanla ikinci Samsun Büyükşehir ve İstanbul Gaziosmanpaşaspor 14’er puanla üçüncü ve dördüncü Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi ise 12 puanla beşinci sırada bulunuyor.