Bağımlılıkla Mücadele Kurulu Toplantısı yapıldı. Valilik toplantı salonunda Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantıda yaptığı değerlendirmede bağımlılıkla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getiren Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gerçekleştirilen toplantının stratejik iş birliği ve etkili bir mücadele planı oluşturma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, bağımlılıkla mücadelede kalıcı adımlar atarak sürdürülebilir çözümler geliştirilebilmesi gerektiğini ifade etti. (Haber Merkezi)