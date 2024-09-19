Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında toplandı.

Gençleri ve gelecek nesilleri en başta uyuşturucu olmak üzere tütün, alkol ve teknoloji bağımlılığından korumak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurul Toplantısı, ValiDoç.Dr. ZülkifDağlı'nın açılış konuşması ile başladı.

Vali Dağlı, "Bugün burada, bağımlılıkla mücadelede gelinen noktayı değerlendirecek, karşılaştığımız sorunları ve çözüm önerilerini görüşeceğiz. Bu toplantının, bağımlılıkla mücadelede yeni stratejiler geliştirmemize ve daha etkili adımlar atmamıza vesile olacağına inanıyorum. Özellikle yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçteki rolü çok büyük. Onların desteği ve iş birliği ile bağımlılıkla mücadelede daha başarılı sonuçlar elde edebiliriz" diyerek sözlerine başladı.

Tüm kurum ve kuruluşların gelişen, değişen şartlar karşısında yeni programlarla, yeni projelerle bağımlılıkla mücadeleyi sürdürmelerinin gerekliliğini vurgulayan Vali Dağlı, bu konuda tüm kurumların birbiri ile uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bağımlılığın, sadece bireylerin değil, ailelerin ve toplumların da geleceğini tehdit eden ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu kaydeden Vali Dağlı, "Bu nedenle, bağımlılıkla mücadele, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu mücadelede, kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve toplumun her kesiminin iş birliği ve koordinasyonu büyük önem taşımaktadır" dedi.

Bağımlılıkla mücadelede en önemli unsurlardan birinin de eğitim olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, "Gençlerimize ve ailelerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yaparak, bağımlılığın zararlarını ve bu konuda nasıl korunabileceklerini anlatmalıyız. Okullarımızda ve diğer eğitim kurumlarımızda bu konuda düzenli seminerler ve etkinlikler düzenlemeliyiz. Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede görev alan sağlık çalışanlarımızın ve kolluk kuvvetlerimizin eğitimine de önem vermeliyiz. Onların bilgi ve becerilerini sürekli güncelleyerek, daha etkili müdahalelerde bulunmalarını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolünün de çok önemli olduğunun altını çizen Vali Dağlı, ailelerin, çocuklarının davranışlarını yakından takip ederek, onlara destek olmalarını ve gerektiğinde profesyonel yardım almaktan çekinmemeleri gerektiğini, aile içi iletişimi güçlendirerek, çocukların ve gençlerin sorunlarını daha erken fark ederek onlara zamanında müdahale edebileceklerini söyledi.

Toplantının devamında İl Koordinasyon Kurulu Üyesi kurumlar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgiler verdiler.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda yapılacak faaliyet, proje, etkinlik ve eğitim çalışmaları da görüşülerek karara bağlandı.