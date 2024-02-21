Çorum Bağımsız Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez, Çorum’un kaybedecek vaktinin olmadığını belirterek, vaatlerini sıraladı.

‘YARALARIMIZI BİRLİKTE SARALIM’

Çorum’da doğan ve büyüyen birisi olarak şehrin problemlerine, eksikliklerine hakim olduğunu ifade eden Burhan Sönmez, “Sizlerin de desteği ile sorunları çözmek için adayım. Unutmayınız ki; bir tane Çorum vardır, başka da yoktur. Çorum’da hastanede sorunu bile alay konusu olmuştur. Gelin hep birlikte projelerimizi hayata geçirelim ve hep birlikte sizlerin de oyları ile onaylayıp Çorum’u birlikte yönetelim. Kendi Kanayan yaralarımızı kendimiz saralım, daha fazla alay konusu olmayalım” dedi.

PROJLERİNİ SIRALADI

‘Çorum’un kaybedecek zamanı yok, aksine kazanacak projeleri vardır” diyen Sönmez, projelerini şöyle sıraladı: “Her mahalleye ücretsiz çocuk kreşi. SMA’lı çocuklarımıza tam destek. Çorum engelsiz yaşamın merkezi olacak, engelli bireylere tam destek vereceğiz. Bir Fikrim Var projesiyle şehri hemşehrilerimizle birlikte yöneteceğiz. Mülteci sorununa kesin çözüm. Kale ve Mimar Sinan Mahallesi gibi öncelik bekleyen tüm mahalleler için kentsel dönüşüm hemen başlayacak. Düğün yapma imkanı olmayanların düğün yapmalarına destek olacağız. 3 ay da bir ihtiyaç sahibi bir ailemize Belediyemiz tarafından ev alınıp yerleşimi sağlanacak. Rahmetli olan vatandaşlarımızın ailesinin isteği üzerine mezar taşı belediye tarafından yapılacak. Su faturası düzenlemesi yapılacak. Görsel olarak Çorum iç açıcı bir görünüme kavuşacak. Her mahalleye sosyal tesis sözü. Gençler için tam güvenlikli cross ve drift alanları. Trafik sorununa tramvay çözümü. İşsizlik sorununa yoğunlaşıp çözüm bulacağız.”