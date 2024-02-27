Bağımsız Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez, Çorum’daki bir mesire alanına teleferik projesi uygulayacağını söyledi.

Çorum Bağımsız Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez, bağımsız bir belediye başkan adayı olarak birleştiren, kucaklaştıran toplumu bütün kesimleri ile bir arada tutan ortak bir payda olacağını belirterek, “31 Mart yerel seçimlerinde Çorum halkından destek beklediği söyleyen Bağımsız Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez, ‘Belediye hizmetlerinden herkesin eşit ve adil bir şekilde yararlanması gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden kendimi hiçbir siyasi partinin adamı olarak görmüyorum. Şehrimiz ve ülkemiz bugüne kadar ne sıkıntı çekti ise insanları bölen, parçalayan, ayrıştırıp ötekileştiren particilik anlayışından çekti. Ben bağımsız bir belediye başkan adayı olarak birleştiren, kucaklaştıran toplumu bütün kesimleri ile bir arada tutan ortak bir payda olacağım” dedi.

ÇEVREYOLUNA TIR GARAJI

Çevreyoluna ağır vasıta araçlar için de garaj yapacağı vaadinde bulunan Burhan Sönmez, “Baba mesleğim olan uzun yol taşımacılığının bütün avantaj ve dezavantajlarını çok iyi biliyorum. Çorum, Karadeniz aksı üzerinde çok önemli bir geçiş güzergâhına sahip. Belediye olarak Gürcistan’dan Çorum arasına hizmet veren çok büyük bir ağır vasıta terminalini, ağır vasıta garajını inşallah biz inşa edeceğiz. İlimizi adeta bir lojistik merkezine belediye imkânları ile biz kavuşturacağız” diye konuştu.

‘HALKIMIZ TELEFERİK İMKÂNINDAN YARARLANACAK’

Bağımsız Aday Sönmez, Çorum’un Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi arasında yer alan önemli bir geçiş bölgesinde olduğunu belirterek, ‘Çorum doğal güzellikleri ile göz kamaştırıyor. Mesire alanlarımız tabiatın en güzel köşesi. Belediye olarak yapacağımız bir teleferik projesi ile halkımızı mesire alanlarımızdan birine teleferik ile ulaşabilmelidir

‘PROJELERİMİ 2 YILDA YAPAMAZSAM İSTİFA EDECEĞİM’

Geçtiğimiz hafta projelerini kamuoyu ile paylaşan Sönmez, projelerin hayata geçirilmesi için 2 yıl süre istediğini, yapamadığı taktirde istifa edeceğini aktararak, “Halkımıza söz veriyorum. Taahhüt ve projelerimi 2 yıl içerisinde hayata geçiremezsem noter huzurunda istifa edeceğim. Çorum’un ve kıymetli halkımızın kaybedecek vakti yok. Aksine kazanacağı yatırımlar var” ifadelerini kullandı.