Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

"30 Ağustos zulme, işgale, esarete, teslimiyete karşı Türk milletinin topyekün haykırışı, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığın göstergesidir" diyen Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

"26 Ağustos günü Büyük Taarruz ile atılan ilk adım, bundan tam 102 yıl önce, tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biri ile taçlanmış; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, egemen güçlerin prangalarından kurtularak tam bağımsızlığa kavuşmuştur. Bu kutlu mücadelenin başkomutanı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum."Ya istiklal ya ölüm!" diyerek yola düşen, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsız bir Cumhuriyet kuran Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının ilk işi, egemenliği kayıtsız şartsız millete devretmek olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin neferleri olarak, Cumhuriyet'in tüm değerlerini koruma ve yaşatma mücadelemizden ödün vermeden azim ve kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz. Ülkemizin hak ettiği konumda olması, halkımızın hak ettiği şekilde yönetilmesi ve insanca yaşam sürmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin "Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti" ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmasından geçmektedir. Her alanda yürüttüğümüz demokrasi mücadelesi zor bir yolculuk olsa da bu zorlu yolculuğun sonunda tünelin ucundaki ışıkla birlikte bu baskıcı ve halkını düşünmeyen iktidarın sonu göründü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mücadele rotasını "Zafer 'Zafer benimdir' diyebilenindir. Başarı ise 'Başaracağım.' diye başlayarak sonunda 'Başardım' diyebilenindir." sözüyle çizmişti.Bizim rotamız da yolumuz da bu doğrultudadır. Milletimize söz veriyoruz. Kararlıyız, başaracağız. Cumhuriyetimizi, ne pahasına olursa olsun, demokrasi ile taçlandıracağız. Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri sayan, millet egemenliğine gönülden bağlı olan Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına minnetlerimi sunuyorum. Halkımızın ve Çorumlu hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

