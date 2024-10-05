Türkiye Cumhuiyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu İş Bankası, Bahabey Şubesi'ni 25 Ekim tarihi itibariyle kapatacağı öğrenildi.

CHP Çorum Belediye Başkan Aday Adaylarından İnşaat Mühendisi Günay Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi.

Günay Çimen, kapatma kararına şu sözlerle tepki gösterdi: 'Atatürk’ün kurduğu banka Bahabey Caddesi'nden çekiliyor. Bahabey Caddesi Şubesi kapatılarak merkez şube ile birleşme kararı almış. Yaklaşık yüzbin kişiyi mağdur edecek bir karar. Birileri buna dur demeli.'

Öte yandan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın da konunun takipçisi olacağı öğrenilirken, önümüzdeki günlerde bir dizi girişimlerde bulunması bekleniyor.

Bahçelievler, Kale ve Yavruturna Mahalleleri'ne de hizmet veren İş Bankası'nın Bahabey Şubesi'nin kapatılması ile yaklaşık 100 bin kişinin mağdur olacağına dikkat çekilirken, İş Bankası Genel Merkezi'nin kapatma kararını yeniden gözden geçirip geçirmeyeceği de merakla bekleniyor.