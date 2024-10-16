Çorum Bahar Spor Kulübünden doğa yürüyüşü. Baharspor kulübü Başkanı Hasan Çalışkan yönetiminde 40 sporcu Altınbaş Köyünden başlayan doğa yürüşünden Ayağı Saraylı, Yukarı Saraylı Köyü’nden Morsümbüle kadar yürüdü.

Burda Morsümbül köyü muhtarı tarafından karşılanan Baharspor kulübü sporcuları saat 09’da başlayan yürüyüşü 15.30’da bitirdi.

Hasan Çalışkan bu yürüyüşün amacının gençleri bir gün bile olsa cep telefonu, internet televizyonu gibi takip alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi.

Morsümbül köyü muhtarı Muharrem Çalışkan Baharspor kulübü sporcularına ayran ve yemek ikramında bulundular.

Sporcular Kaskaca köyü yol çalışmaları için gelen araçlarla götürüldü ve burda yetkililere köyün yolunun yapılması çalışmaları hakkında bilgiler aldı.