Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kamyonetle zeytin fabrikasının bahçe duvarına çarpan sürücü, yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. isimli sürücünün yönetimindeki 34 AOP 97 plakalı panelvan kamyonet, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içerisinde bulunan bir zeytinyağı fabrikasının bahçe duvarına çarptı.

Kazada panelvan kullanılmaz hale gelirken, sürücü A.K. yaralandı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından araçtan çıkarılan sürücü, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.