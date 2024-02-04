MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da önemli açıklamalarda bulundu. Gündemine İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförünü alan Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" Manisa Mitingi'nde konuştu.

"SALDIRGAN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMALIDIR"

İzmir'de aracına aldığı bir saldırgan tarafından sırtından silahla vurularak hayatını kaybeden taksi şoförüyle ilgili konuşan Bahçeli, "Teröriste acımak diye bir şeyden bahsedilemez. Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.