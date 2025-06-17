Kazım Alpoğlu'nun kuruculuğunu yaptığı Bahçeşehir Koleji'nde STEM Fuarı ve resim sergisi düzenlendi.

Birbirinden güzel etkinliklerin yer aldığı fuarın ardından da mezuniyet töreninde gençlerin ilgiyle takip ettiği Mavi Gri grubu sahne aldı.

Programa AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, veliler, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Bahçeşehir Koleji Kurucusu Kazım Alpoğlu programda yaptığı konuşmada Bahçeşehir Koleji’nden mezun olan tüm öğrencilerin kendilerine standartların çok ötesinde yollar çizebilme becerisi elde ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bir yıldır öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteğiyle yürüttüğümüz başarı ve keyif dolu eğitim öğretim yılının meyvelerini görkemli bir şekilde sizlerle paylaşmak istedik. Bahçeşehir Kolejli olmak demek sanatta, bilimde, sosyal alanda kendini geliştirmek demek. Şu an açtığımız bu sergi de eğitim içeriğimizin en güzel sembollerindendir.”

Törende 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin mezun olduğunu dile getiren Kazım Alpoğlu, konuşmasının devamında Bahçeşehir Koleji’nin eğitim-öğretim anlayışına dikkat çekti.

Bahçeşehir Kolejlerinin bir dünya vatandaşı yetiştirmeye hedeflediğini ve Bahçeşehir Kolejinden mezun olan tüm öğrencilerin kendilerine standartların çok ötesinde yollar çizebilme becerisi elde ettiğini vurgulayan Alpoğlu, “Bahçeşehir Koleji olarak ‘yenilikçiliğimiz’ imzamızdır. Biz takip değil öncülük ederiz.” dedi.

Alpoğlu, BK Fest’e katkı sağlayan, katılan ve emek veren tüm Çorum halkına teşekkürlerini iletti.

Gün boyu süren festivalde çocuklar şişme oyun alanlarında çeşitli alanlarda ailelerinin katılımıyla etkinlikler gerçekleştirerek dolu dolu ve keyifli vakit geçirdiler.

Katılımcılar ayrıca özenle hazırlanan modern ve yöresel yemek stantlarını da ziyaret ettiler.

Program sonunda Mavi Gri sahne aldı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Bahçeşehir Koleji tüm misafirlerine unutulmaz bir gün yaşattı.