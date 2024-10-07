Halk Oyunları Uzmanı hemşehrimiz merhum Bahri Ertek, vefatının 11. yıl dönümünde Çorum'da kabri başında anılacak.

Bahri Ertek, aramızdan ayrılışının yıldönümünde 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 13.25’de Ulu Mezarlık'ta kabri başında anılacak.

Kardeşi Fahri Ertek'in organize ettiği anma törenine, İsviçre'de yaşayan eşi Dorette Endenburg Ertek ve Bahri Ertek'in arkadaşları ile sevenleri katılacak.

Bahri Ertek 10 Ekim 2013 tarihinde böbrek yetmezliği nedeniyle 70 yaşında hayata veda etmişti.