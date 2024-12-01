İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2024​ yılındaki trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı 'Hız İhlali Denetimleri' ile ilgili olarak 2024 yılında toplam 5 milyon 48 bin 464 adet işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, Elektronik Denetleme Sistemlerinde de (EDS) toplam 7 milyon 429 bin 972 adet işlem yapıldığını aktardı.

Düzenli ve etkili denetimlerin trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanması açısından büyük bir önem taşıdığının altını çizen Bakan Yerlikaya, "Trafik denetimleri, hem bireylerin hem de toplumun güvenliği için vazgeçilmez. Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya bugün yürürlüğe giren kış lastiği uygulamasına dair de sürücülere uyarılarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Soğuk hava şartları ile karlı ve buzlu yollarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için “Kış Lastiği Kullanımı” gerekli ve önemli. Unutmayalım" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

”Hız İhlali Denetimleri” ile ilgili olarak 2024 yılında toplam 5 milyon 48 bin 464 adet işlem yapıldı. Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam: 7 milyon 429 bin 972 adet işlem yapıldı. Düzenli ve etkili denetimler, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

"GEREKLİ VE ÖNEMLİ, UNUTMAYALIM"

Trafik denetimleri, hem bireylerin hem de toplumun güvenliği için vazgeçilmez. Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor. Soğuk hava şartları ile karlı ve buzlu yollarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için “Kış Lastiği Kullanımı” gerekli ve önemli. Unutmayalım

2 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ DENETLENDİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 21-28 Kasım 2024 tarihleri arasında: 2 Milyon 579 bin 204 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 245 sürücüye işlem yapıldı.

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 928,

Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 751,

Sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 618 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 46 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 451 bin 675 araca/sürücüye işlem yapıldı.