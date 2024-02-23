Anitta Otel, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Gökhan Yazgı'yı ziyaret etti.

Anitta Otel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Şahin, Genel Müdür İbrahim Ulusoy ve Genel Müdür Yardımcısı Ebru Avcı dan oluşan heyet Gökhan Yazgı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çorum turizminin geliştirilmesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretle ilgili bilgi veren Anitta Otel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Şahin, "Bakan Yardımcımız Gökhan Yazgı'ya kabulü ve Çorum turizminin geliştirlmesine olan hassasiyeti ve ilgisi dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz. Şehrimizin turizm açısından gelisimi için destek taleplerimizi ilettiğimiz görüşmede yakın zamanda Çoruma bir ziyaret düzenleyerek kazı alanları ve Hitit Üniversitesi ile ortak yürütülecek projelerle ilgili bir çalışma başlatılacağı müjdesini bizlerle paylaştı. Çorum turizminin tekrardan canlandırılması için kamu ve özel işletmelerin katkısı ile ilimiz turizminin hak ettiği yere gelecegine inancının tam oldugunu ifade etti." dedi.