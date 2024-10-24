Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider bugün Çorum’a gelecek.

Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, başkanlığında saat 14.00'da yapılacak toplantıda Yeni Destekleme Modeli hakkında bilgiler verilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek olan programa Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, milletvekilleri, STK’lar ve çiftçiler katılacak.

Toplantıda Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Yeni Destekleme Modeli hakkında davetlilere bilgiler verecek.