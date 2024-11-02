Kültür ve Turizm Bakanlığının Çorum 'daki belediye ve köy derneklerinin projelerine 1 milyon 775 bin lira maddi destek sağladığı bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın belediye ve köy derneklerine "Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Belediyelerin Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik" kapsamında maddi destek sağladığı belirtildi.

Çorum 'da 2024'te Boğazkale, İskilip, Bayat ve Laçin belediyelerince hazırlanan projelere 400 bin lira, köy derneklerince hazırlanan projelere ise 1 milyon 375 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 775 bin lira ödeneğin gönderildiği aktarılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçe ve köylerinde faaliyet gösteren dernekler ile tüm ilçe belediye başkanlıklarının 2025 yılı için proje başvurularını en az 2 ay önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir. Proje ile ilgili her türlü bilgi müdürlüğümüz kültür servisinde verilmektedir." ifadelerine yer verildi.