Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan’a milli görev. Başarılı antrenör Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tenis milli takımı antrenörlüğü ve teknik kurul üyeleğine getirildi.

Uzun yıllardır Tenis sporunda sporcu ve antrenör olarak çalışan Erdal Bakırcan, Türkiye Özel Sporcular Federasyonu (TOSSFED) Başkanı Birol Aydın ve As Başkan Ensar Kurt’un onayı ile Tenis Milli takım Teknik Direktörlüğü ve Teknik Kurul üyeliğine getirildi.

Erdal Bakırcan kendisini bu önemli göreve layık gören Federasyon Başkarı Birol Aydın ve As Başkan Ensar Kurt’a teşekkür etti. Bakırcan, Özel Sporcular Tenisini daha iyi yerlere getirmek için Federasyon ile iş birliği içinde yoğun bir çalışmaya gireceklerini söyledi.