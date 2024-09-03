Bölgesel Amatör Ligde 2024-25 sezonu fikstürü yarın çekiliyor.

Bu sezon ilimizi Mimar Sinanspor’un mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligde fikstür çekimi bugün saat 12’de Gençlik ve Spor Bakanlığının Rivadaki yerleşkesinde çekilecek.

Bu sezon 10 grupta 153 takımın mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligde temsilcimiz Mimar Sinan Gençlikspor 5. grupta mücadele edecek.

Mimar Sinan’ın grubunda Ankara Çubukspor, Ankara Keçiören Bağlum, Ankara Hacettepe, Bolu Geredespor, Zonguldak Karadeniz Ereğlispor, Karabük Eflenispor, Bartınspor, Kırıkkale Yahşihanspor, Çankırı FK, Amasya Suluova Sebatspor, Kastamonu Taşköprüspor, Sinopspor, Samsun Çarşambaspor, Yozgat Sorgun Belediyespor ve Düzce Çilimli Belediyespor takımları ile mücadele edecek.