Nevşehir Kapadokya bölgesine balayı tatili için giden Kader-Mutlu Akbaş çiftinin ölümüne sebep olan oteldeki zehirlenmeyle ilgili sanıklar hakim karşısında konuştu.

Geçtiğimiz Mart ayında Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Mahzen Cave isimli otelde meydana gelen olayda, İstanbul'da evlenen çift, balayı tatili için Kapadokya'ya geldi. Kaldıkları otel odasında karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftin cansız bedenleri saatler sonra otel odasında bulunmuştu. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmış, Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede 3 sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açılmıştı. Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada, tutuklu yargılanan işletme sahibi Emin A., tutuksuz yargılanan Tayfun U. ile Ahmet K.'nin yanı sıra duruşmaya Kader-Mutlu Akbaş çiftinin yakınları ile Sanık Emin A.'nın yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

OTEL DAHA ÖNCE EV OLARAK KULLANILMIŞ

Tutuklu yargılanan Sanık Emin A.'nın avukatı yapmış olduğu savunmasında; olayın gerçekleştiği otelin daha önce ev olarak kullanıldığı ve yerel yönetimden 'basit onarım' yapılarak ruhsat alındıktan sonra kiraya verildiğini belirterek, “Söz konusu otelde yapısal sorunlar da mevcut. Bu nedenle söz konusu olaya neden olan yapısal sorunlar ile işletmesel sorunların birbirinden ayrılması gerekiyor. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporlarında odada bulunan elektrik prizlerinde dahi karbonmonoksit tespit edilmiş. Bu nedenle otelde yapısal bir sorun var. Söz konusu otel basit onarım izni ile yapılarak ruhsat almış ve daha sonra kiraya verilmiştir” dedi.

OTEL ODASI DEĞİLMİŞ, ÖNCEDEN DEPOYMUŞ

Ayrıca sanık avukatı savunmasında; söz konusu otelde olayın gerçekleştiği odanın kazan dairesi üzerinde bulunduğunu ve daha önceden depo olarak kullanıldığını ve yapılan basit onarım işinden sonra odaya çevrildiğini, ruhsat alındıktan sonra da işletmeci Emin A.'nın kiraya verdiğini söyledi.

UYARILAR DİKKATE ALINMAMIŞ

Kader-Mutlu Akbaş'ın yakınlarının avukatları da savunmalarında; olayın gerçekleştiği gün öncesinde yerel yönetimlerin ve meteorolojinin rüzgar uyarısı yapıldığı halde, otel yöneticilerinin ve çalışanlarının hiçbir tedbir almadıklarını, bu nedenle sanıkların 'Olası Kasıtla Adam Öldürmeye Sebep olma' suçundan yargılanmasını talep etti. Genç çiftin ölümü ile ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Nevşehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanarak Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameye bilirkişi raporu da eklendi. Hazırlanan iddianamedeki, 'Önceden kalorifer kazanında ve bacasında sıkıntı olduğu, kazan dairesinin ve bacasının doğru şekilde kurulum ve bakımının yapılmadığının' belirtildiği bilirkişi raporunda ayrıca, kazan bacasının eski ve çürük olduğu halde tamiratının ve yenilemesinin yapılmadığı, personele gerekli eğitimlerin verilmediği, personele kazan yakıcı (ateşçi) belgelerinin aldırılmadığı, iş sağlığı ve güvenliği genel kaidelerine uyulmadığı, gerekli uyarı levhalarının ve talimatnamelerin koyulmadığı, otelde duman ve karbonmonoksit dedektörlerinin olmadığı da belirtildi.

"ZEHİRLENİP DOKTORA GİTMİŞLER, DOKTORUN DA CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

İddianamede olay öncesi Kader Akbaş'ın rahatsızlandığı, halsizlik ve gözlerde kararma şikayeti bulunan Akbaş'ın 112 ekibi tarafından Ürgüp Devlet Hastanesine götürüldüğü ve müdahalenin ardından da çiftin tekrar otele döndüğü belirtildi. Duruşmaya katılan Kader Akbaş'ın annesi, “Ben evlatlarımı buraya ölüme değil tatile gönderdim. Kızım o gece zehirlenmiş ve doktora gitmiş. Kızımı muayene eden doktor, zehirlenme teşhisi koysaydı bu yaşananlar olmazdı. Bu nedenle doktorun da yargılanmasını ve sorumluların en ağır cezayı almalarını istiyorum” şeklinde konuştu.