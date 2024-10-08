Bu sezon ilk kez ilimizi temsil eden Mimar Sinanspor ilk maçında evinde grubun şampiyonluk adaylarından Çankırı FK takımına 1-0 yenildi.

16 takımın yer aldığı 5. grupta Amasya Suluova Sebatspor takımı son anda ligden çekildiği için lig 15 takımla tamamlanacak.

Grupta ilk haftanın lideri evinde Sorgun Belediyespor’u 4-0 yenen Keçiören Bağlumspor oldu.

İlk haftanın diğer dört farklı kazanan takımı Karadeniz Ereğlispor ise Çarşambaspor galibiyeti ile iddiasını ortaya koydu.

İlk hafta kazanan diğed takımlar Çankırı FK, Sinopspor ve Bartınspor oldu. İlk haftada Çubukspor ile Hacettepespor ve Çilimli Belediyespor- Taşköprüspor takımları 1-1’lik beraberlikle sezona birer puanla başladılar.

Ligde ikinci hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. Temsilcimiz Mimar Sinanspor ilk deplasman maçında pazar günü Sorgun Belediyespor önünde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.