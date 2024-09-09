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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde balık tutmak isteyen 3 arkadaş felaketi yaşadı. S.A. (34), arkadaşları M.E.S. ve İ.A. ile Hırka Mahallesi sınırlarındaki Yamula Baraj Gölü'ne balık tutmak için gitti. Kıyıya yaklaşık 50 metre uzaklıktaki adacığa sığ taşlık bölümü kullanarak geçen 3 arkadaş, havanın kararmasıyla tekrar kıyıya dönmek için hareket etti.

BATAKLIKTA MAHSUR KALDI

Bu sırada dengesini kaybeden S.A, suya düşerek gözden kayboldu. S.A'nın göle düştüğünü gören M.E.S. ile İ.A, arkadaşlarının ardından suya girdi. Arkadaşını kurtarmaya çalışan M.E.S, bataklığa saplanarak mahsur kaldı.

Balık keyfi faciayla bitti! Biri boğuldu, diğeri bataklığa saplandı - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Sağlık, UMKE, İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Balık keyfi faciayla bitti! Biri boğuldu, diğeri bataklığa saplandı - 2. Resim

SUYA DÜŞEN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler 3 saatlik aramanın ardından S.A'nın cansız bedenine ulaştı. Bataklığa saplanan M.E.S'nin ise sağlık ekiplerince tedavisi yapıldı.
S.A'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(AA-İHA)

Editör: Çorum Hakimiyet