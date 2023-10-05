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Samsun'un Canik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağlarına bir erkek cesedi takıldı. Cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

Kan donduran olay Samsun'da yaşandı.

Canik Balıkçı Barınağı'ndan denize açılan Faik Uzun yönetimindeki trol teknesi karadan yaklaşık 5 kilometre açıkta mezgit ve istavrit avına çıktı.

Deniz dibini tarayarak avlanan trol teknesinin ağlarına erkek cesedi takıldı.

Cesedi limana getirilen balıkçılar, polis ve sahil güvenliğe haber verdi.

Ekipler, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.