Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki D.D., balkondaki karısını izlediğini iddia ettiği 50 yaşındaki M.B. isimli şahsı takibe aldı.

D.D., evden aldığı bıçakla Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin otoparkında M.B.'yi bekledi.

BIÇAKLA SALDIRDI

Kısa bir süre sonra otoparka gelen M.B.'yi gören D.D., elindeki bıçakla yaşlı adama doğru ilerledi ve M.B.'yi her iki bacağından da bıçakladı.

"YAN BAKMA MESELESİ"

Yaralı M.B., özel hastanede tedavi altına alınırken, kendisini tanımadığı bir kişinin yan bakma meselesi yüzünden bıçakladığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

D.D. ise Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor