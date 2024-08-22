Pazar günü sahasında Ahlatcı Çorum FK’yı konuk edecek olan Bandırmaspor bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Mustafa Gürsel yönetiminde sürdürüyor. Ligin ilk iki haftasında sahasında Erzurumspor’u deplasmanda Keçiörengücü’nü yenerek ikide iki yaparak başlayan Bandırmaspor evinde oynayacağı Çorum FK hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor.

Bandırma 12 Eylül Stadyumunda yapılan çalışmada Teknik Direktör Mustafa Gürsel futbolcularla bir toplantı yaparak Çorum FK oyun taktikleri konusunda uyarılarda bulundu ve futbolculana rehavet uyarısında bulundu.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra yarı saha ve son bölümde ise taktik çalışma ile devam etti. Bordo beyazlı takım Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.