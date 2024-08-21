Ahlatcı Çorum FK ligin üçüncü hafta maçında Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün saat 18’de Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki haftanın ilk çalışmasına sakatlıkları devam eden Suat ve Kasongo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda Karagümrük maçını değerlendirdi ve futbolculara verdikleri mücadele nedeni ile teşekkür etti.

Özbalta doğru ve yanlış yaptıkları konusunda mevkisel uyarılarda bulunan Özbalta bu maçlardan gereken dersleri çıkartarak futbolculardan önlerine bakmalarını istedi.

Daha sonra haftanın ilk antrenmanında Karagümrük maçında oynayan futbolcular yenile ve jenerasyon çalışması yaparken oynamayanlar ise dar alanda pas çabuk kuvet aeromik hareketler yaptılar.

Çorum FK bugün yapacağı antrenman ile Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.