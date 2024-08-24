Çorum FK yarın oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı çalışma ile tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımın saat 17’de tesis sahasında yaptığı antrenmanda Teknik Heyet Bandırmaspor maçının son oyun taktiğini yaptırdı.

Bu çalışmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından açıklanan Bandırmaspor maçı kadrosu bu sabah 08.45’de karayolu ile Samsun Çarşamba havaalanına saat 12.35 uçağı ile İstanbul’a uçtu.

Sabiha Gökçen’den karayolu ile Bandırma’ya gececek olan Çorum FK otelde kampa girecek.