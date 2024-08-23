Ahlatcı Çorum FK pazar günü deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Suat ve Kasongo ile tedbir amaçlı Atilla katılmadı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Bandırmaspor maçının oyun taktiğini bir kez daha anlattı ve takım olarak hareket etmeleri halinde istediklerini alarak döneceklerini belirterek futbolculardan tam konsantrasyon istedi.

Kırmızı Siyahlı takım daha sonra ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas ile devam etti.

Çalışmada daha sonra önce yarı sahada son bölümde ise tam sahada savunma ve hücum taktiğini yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolculardan takım olarak hareket etmelerini ve savunma ve hücumu hep birlikte yapmalarını istedi.

Çorum FK Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve yarın sabah yola çıkacak.