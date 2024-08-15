Trendyol 1. ligde takımlar transfere doymuyor. Gençlerbirliği takımıda ligin transferde en hızlı kulüplerinden birisi. Kırmızı Siyahlı takım son olarak forvet Moussa Kalilou Djitte ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Senagalli 24 yaşındaki Moussa Djitte ülkesinde Niarry Tally takımında futbola başladı daha sonra İsviçre’nin FC Sion takımına transfer oldu. Ardından sırasıyla Grenoble, Austin, AC Ajaccio ve geçtiğimiz sezonda Teksüt Bandırma Spor formaları giydi.

Gençlerbirliği Djittte ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.