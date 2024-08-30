Barış Boyar Badmintonspor kulübü iki sporcusunu daha Beden Eğitimi Öğretmenliği ve antrenörlük bölümlerine gönderdi. Osmancık’ta Barış Boyar Akademi kulübünde badmintona başlayan ve milli takımlarda ve Türkiye Şampiyonalarında büyük başarıla imza atan Beren Aşkar Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü Muhammed Mahmut Sert ise aynı okulun Antrenörlür bölümünü kazandı.

Kulüp antrenöü ve Badminton Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Barış Boyar sporcularının bu başarıları ile gurur duyduğunu belirterek kendilerini tebrik etti. Boyar açıklamasında ‘İlçemizde başlattığımız badminton çalışmalarında, amacımız sportif başarının yanında, sporcularımızı da akademik anlamda yönlendirmekti. Allaha şükürler olsun ki hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda ilçemiz adına kimsenin başaramadığı sayısız başarılar elde ettik. Milli takımlara birçok sporcu gönderdik. Yapılamaz denilenleri yaptık. Bu anlamda sporcularımızla hep gurur duyduk. Herzaman bizim bir parçamız gibi davrandılar. Bizlere karşı hep saygılı oldular.

Çoğu zaman emeklerinin karşılığını alamadılar. Turnuvalara sessiz gittiler, başarılarla döndüler, sessiz bir şekilde de geri geldiler. İstisnalar dışında bir teşekkür bile onlara çok görüldü.

Ancak onlar hiçbir zaman bunlara aldırış etmediler. Yıllardır yanımızdan hiç ayrılmadılar ve sadece işlerine odaklandılar. İşte başarımızın sırrı da buydu. İşte o canlardan iki tanesi daha üniversiteli oldu ve yıllarca verdikleri emeklerin karşılığını almış oldular. Sporcularımızı kutluyor başarılarının devamını diliyor ve akademik yaşantılarında başarılar diliyoruz. Sporcularımıza destek olan herkese teşekkür ediyoruz’ dedi.

İki milli sporcunun aileleri çocuklarının bu başarısına en büyük desteği ve katkıyı veren kulüp antrenör ve sporcularının antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikram ederek katkıları için teşekkür ettiler.