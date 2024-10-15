Fotoğraf sanatçısı, TFGK Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübü Kurucusu, oyuncu Barış Kerim Cesur, Merzifon Belediyesinin konuğu olacak.

Barış Kerim Cesur, Merzifon’un doğal güzelliklerini, tarihi yapılarını ve ilçe halkını fotoğraflayacak.

İlk olarak 18 Ekim’de ilçeyi ve Amasya il merkezini fotoğraflayacak olan sanatçı, radyo programına konuk olacak.

Ardından 20 Ekim Pazar günü fotoğraf severlerin katılacağı Foto Safari ile Merzifon’u fotoğraflayacak olan sanatçı, aynı gün Akif Gülle Kültür Merkezinde fotoğraf sunumu ve söyleşi yapacak.