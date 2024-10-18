Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ı ziyaret etti.

Arıcı ile birlikte İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ekrem Sülük ile birlikte Ahmet Bektaş’ı ziyaret eden Ferhat Arıcı ismi yazılı forma hediye etti.

Ziyaret sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum Barosu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek turnuvayla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı organizasyona verdiği destekler için Başsavcı Ahmet Bektaş’a teşekkür etti.

Turnuva yarın başlıyor

Bu yıl ilk kez Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum Barosu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen dörtlü futbol turnuvası yarın akşam oynanacak maçla başlayacak.

Turnuvanın açılış maçında yarın saat 21’de Çorum Barosu kırmızı takım ile Adliye takımları karşılaşacak. Pazar günü saat 21’de ise Çorum Barosu Beyaz takım ile Hakim ve Savcılar takımı karşılaşacak.

Bu maçı kazanan takımlar 23 Ekim çarşamba günü saat 20’da şampiyonluk kaybedenler ise saat 18.30’a üçüncülük maçı oynayacaklar.