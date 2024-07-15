Kadriye, İsmail Basar'ın kızları Büşra ile Firdevs, Merhum Osman Algaş'ın oğulları Umut geçtiğimiz gün düzenlenen törenle dünya evine girdiler.

Ece Holding çalışanları Büşra ve Umut'un bu mutlu gününde çalışma arkadaşları ve her iki ailenin akrabaları çifti yalnız bırakmadı.

Hanoğlu Konağında gerçekleştirilen kına gecesinin ardından, Kültür Balo Salonunda düğün töreni düzenlendi.

Genç çift ve davetliler mutlu günlerinde doyasıya eğlendiler. Hakimiyet Gazetesi genç çifte mutluluklar diler.